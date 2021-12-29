Псаки: США считают учения России и Белоруссии эскалацией ситуации вокруг Украины

В Белом доме видят со стороны РФ эскалацию конфликта в регионе.

Официальный представитель администрации американского президента Джо Байдена Джен Псаки заявила о том, что США считают военные учения России и Белоруссии эскалацией ситуации вокруг Украины. Такое заявление чиновница сделала на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне. В Белом доме полагают, что Москва не предпринимает шагов по деэскалации напряженности в регионе.

Если взглянуть на подготовку к данным учениям, мы воспринимаем это, конечно, как действия, направленные на эскалацию…Это, безусловно, нас беспокоит, но я бы не стала предсказывать, что это означает с точки зрения вторжения. Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

Напомним, что проходящая в Белоруссии проверка сил реагирования Союзного государства завершится учениями "Союзная решимость - 2022". Маневры запланированы на период с 10 по 20 февраля. Ранее посол РФ в Минске Борис Грызлов отметил, что количество военнослужащих и техники на мероприятиях не превышает планку, установленную Венским документом в 2011 году.

Россия и Белоруссия начали учения "Союзная решимость-2022".

Фото и видео: Белый дом

