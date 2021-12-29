Салливан: США считают, что Россия может "напасть на Украину" во время Олимпиады

В Белом доме считают, что РФ может атаковать Киев "в любой момент".

Помощник по национальной безопасности американского президента Джейк Салливан сообщил о том, что США считают, что Россия может "напасть на Украину" во время Олимпиады в Пекине. Такими сведениями с журналистами поделился чиновник во время регулярного брифинга в Белом доме. Вашингтон продолжает видеть признаки эскалации конфликта на государственной границе с Киевом, а агрессия со стороны РФ может начаться якобы в любой момент.

Я не стану комментировать детали имеющейся у нас разведывательной информации, но я хочу четко дать понять, что оно может начаться во время Олимпиады. Джейк Салливан, представитель Белого дома

Чиновник заметил, что США готовы к любому варианту развития событий. Пока что дипломаты готовы взаимодействовать с российской стороной по гарантиям безопасности, которые затрагивают и Европу. В случае необходимости, Вашингтон вместе со странами-союзниками даст решительный ответ, если РФ будет переходить к военным действиям. Реакция США будет включать в себя экономические санкции и изменение в расстановке сил НАТО в регионе по восточному флангу.

Салливан: Китай столкнется с последствиями, если смирится с "вторжением" РФ на Украину.

Фото и видео: Белый дом

