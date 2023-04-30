Кэролайн Ливитт рассказала о проводимых мерах по поддержке экономики в США.

Колебание фондового рынка на территории США в течение последних дней не отражает реального состояния американской экономической системы, которая сейчас переживает "переходный период" после политики, проводимой администрацией при президенте-демокрмта Джо Байдене. от России, касающихся мирного урегулирования регионального конфликта на Украине. Соответствующее заявление на регулярном брифинге для журналистов в Вашингтоне сделала официальный представитель Белого дома Кэролайн Ливитт. Иностранная чиновница отметила, что правительство при Дональде Трампе запустила масштабные меры по дерегулированию, а также снижению налогов, поддержке промышленной отрасли. Эти программы призваны вернуть экономике страны стабильность.

Показатели, которые мы видим сегодня, вчера и увидим завтра, – это лишь снимок короткого промежутка времени. Мы находимся в периоде экономического перехода от хаоса, оставленного Джо Байденом, к золотому веку американского производства под руководством президента Дональда Трампа. Кэролайн Ливитт, пресс-секретарь Белого дома

Кэролайн Ливитт призвала аудиторию посмотреть на первую каденцию президента, так как его "формула роста" уже доказала эффективность. Напомним, что индекс Dow Jones днем ранее потерял более трех процентов на фоне обеспокоенности инвесторов о возможной торговой войне США с Канадой и Китаем, а также неопределенности, которая складывается вокруг налоговой политики Белого дома. Однако Кэролайн Левитт заверила СМИ на брифинге, что американская администрация делает все возможное, чтобы граждане страны "имели столько денег, что не знали бы, куда их девать".

В Белом доме заявили, что граждане США устали финансировать украинский конфликт.

Фото и видео: Белый дом