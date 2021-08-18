Белый дом признал захват боевиками американского вооружения в Афганистане

Вашингтон не ждет, что оружие вернется назад.

Советник президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, Белый дом признал, что талибы* ("Талибан"*, террористическая организация, запрещена в РФ) захватили американское вооружение в Афганистане. Об этом он сказал в ходе брифинга в администрации лидера страны.

По его словам, власти Соединенных Штатов не ждут, что боевики вернут оружие назад.

Мы, конечно, не имеем полной картины того, что произошло со всем военным имуществом. Но, очевидно, что значительная часть попала в руки боевиков <…> Мы, конечно, не ожидаем, что они с готовностью отдадут его в аэропорту. Джейк Салливан, советник президента США

Он уточнил, что Вашингтон не располагает полной информацией по каждому наименованию вооружений.

Напомним, 15 августа движение "Талибан"* (*террористическая организация, запрещена в РФ) вошло в Кабул, а до этого взяло под свой контроль практически все провинции Афганистана. Кабул сдался без боя. Боевики получили приказ о неприменении насилия к местному населению. Президент страны Ашраф Гани покинул территорию государства.

Ранее глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не торопится с признанием движения "Талибан"* (*террористическая организация, запрещена в РФ) властями Афганистана.

Видео: YouTube / The White House