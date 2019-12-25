Белый дом: поддержка США Украины будет неограниченной по времени

Джейк Салливан рассказал об отсутствии ограничений по сроку оказания военной помощи Киеву.

Белый дом утверждает, что американская поддержка Украины будет неограниченной по времени. Соответствующее заявление на регулярном брифинге в администрации США сделал советник президента Джо Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан. Он заметил, что помощь Киеву будет оказываться Вашингтоном столько, сколько потребуется. Таким образом чиновник прокомментировал журналистам возможные ограничения по масштабам и времени оказания военной помощи Украине.

Президент имел в виду столько, сколько потребуется, и именно эту позицию США готовы занимать. И мы считаем, что именно по такому пути готова пойти глобальная коалиция стран, поддерживающих Украину. Джейк Салливан, советник президента США

У американского представителя пресса также спросила, уверен ли он в том, что Россия не сможет захватить Киев. Джейк Салливан заметил, что храбрость украинцев и западная поддержка позволят Украине эффективно защитить и сохранить свою столицу.

Белый дом утверждает, что поставки топлива из РФ по сниженным ценам означают успех санкций.

Фото и видео: Белый дом