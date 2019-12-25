Белый дом утверждает, что поставки топлива из РФ по сниженным ценам означают успех санкций

Джейк Салливан рассказал об экономическом успехе санкций против России.

Белый дом утверждает, что поставки российского топлива по сниженным ценам в третьи страны означают успех санкционного давления со стороны Запада. Соответствующей информацией с журналистами поделился помощник президента Джо Байдена по вопросам национальной безопасности на регулярном брифинге в американской администрации. Пресса попросила чиновника оценить заявление бразильского лидера Жаира Болсонару о том, что первые поставки дизельного топлива из РФ в южноамериканскую республику произойдут через два месяца.

Лидеры стран Группы семи обсуждали введение ограничений на стоимость российской нефти для ее транспортировки на судах, использующих западную страховку. Государства должны согласиться платить за российскую нефть цену ниже, чем на мировом рынке. Джейк Салливан, советник президента США

По мнению американского эксперта, если страны вводят собственные ограничения на стоимость российского топлива, то это решение значительным образом лишает Россию доходов. Салливан заметил, что речь идет не о неудачном давлении антироссийских санкций, а успехе в экономическом плане. В Вашингтоне заметили, что стремятся "уменьшить доходы" РФ от продажи нефти так, чтобы нанести минимальный ущерб для потребителей.

Салливан: Иран планирует передать России беспилотники.

Фото и видео: Белый дом