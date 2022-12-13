Белый дом переложил на республиканцев вину за вооруженное насилие в США

Карин Жан-Пьер призвала запретить в США штурмовое оружие.

Причиной вооруженного насилия на территории американского государства является нежелание представителей Республиканской партии действовать и запрещать штурмовые винтовки. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в администрации Вашингтона при президенте Джо Байдене сделала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Чиновница не стала уточнять, почему она говорит о прошлом годе, когда страной управляла демократические власти. Она еще раз призвала законодателей запретить штурмовое вооружение.

Неприемлема позиция республиканцев о том, что ничего нельзя сделать. Наши школы, наши церкви стали теперь смертельно опасными местами. Я спрашиваю республиканцев, что вы скажете семьям тех, кто потерял близких в начальной школе Нэшвилла. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Белый дом на фоне призывов Трампа к митингам напомнил, что протесты должны быть мирными.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television