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Белый дом переложил на республиканцев вину за вооруженное насилие в США

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Карин Жан-Пьер призвала запретить в США штурмовое оружие.

Причиной вооруженного насилия на территории американского государства является нежелание представителей Республиканской партии действовать и запрещать штурмовые винтовки. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в администрации Вашингтона при президенте Джо Байдене сделала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.  Чиновница не стала уточнять, почему она говорит о прошлом годе, когда страной управляла демократические власти. Она еще раз призвала законодателей запретить штурмовое вооружение.

Неприемлема позиция республиканцев о том, что ничего нельзя сделать. Наши школы, наши церкви стали теперь смертельно опасными местами. Я спрашиваю республиканцев, что вы скажете семьям тех, кто потерял близких в начальной школе Нэшвилла.

Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Белый дом на фоне призывов Трампа к митингам напомнил, что протесты должны быть мирными.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television

Теги: белый дом, карин жан-пьер, нэшвилл, республиканская партия, стрельба, штурмовое оружие
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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