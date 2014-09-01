Белый дом отказался комментировать данные о работе агентов разведки Испании на США

Джейк Салливан не смог оценить статью в El Confidencial.

Американская администрация отказалась комментировать сведения о работе агентов испанской разведки на Вашингтон. С таким утверждением выступил на регулярном брифинге с журналистами помощник лидера Белого дома Джо Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан. Пресса хотела узнать позицию властей США на материал издания El Confidencial. Авторы газеты со ссылкой на источники, знакомые с деталями дела, уточнили, что суд Мадрида начал расследование в отношении нескольких сотрудников своего Национального разведывательного центра (CNI) по подозрению в передаче конфиденциальной информации США.

Сегодня комментария относительно этой публикации у меня нет. Джейк Салливан, помощник главы США

Напомним, что сотрудников CNI подозревают в раскрытии секретных данных, хотя произошедшее также может быть рассмотрено как государственная измена в случае шпионажа в пользу иностранного государства. Сотрудникам из El Confidencial не удалось связаться с Национальным разведывательным центром для получения сведений о его версии событий.

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Фото и видео: YouTube / CNBC Television