Джейк Салливан оценил письмо Шаланды Янг к Конгрессу США.

Американская администрация окажется не в состоянии продолжать поставки оружия и военной техники Вооруженным силам Украины после окончательного расходования дополнительных денежных средств, выделенных ранее Конгрессом США на помощь армии киевского режима. Такие сведения подтвердил на брифинге с журналистами в Вашингтоне помощник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан. Чиновник прокомментировал послание, направленное ранее в понедельник на Капитолийский холм для местных законодателей директором Административно-бюджетного управления Белого дома Шаландой Янг.

Когда у нас закончатся деньги на приобретение вооружений для замещения поставляемых вооружений, а в этом и заключался весь смысл письма директора Янг, мы окажемся не в состоянии продолжать поставлять вооружения Украине. Таковы ставки в этом голосовании. Джейк Салливан, советник главы США

Эксперт добавил, что у исполнительной власти США нет никакого дополнительного источника средств для Украины, поэтому сейчас вся надежда остается именно на решение законодателей. Джейк Салливан пояснил, что говорит о простом выборе для конгрессменов. Он заметил, что Шаланда Янг ясно дала понять, что волшебного источника денег для властей США не существует.

Салливан заявил, что ресурсы на поставку оружия Киеву закончатся уже к концу 2023 года.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television