Салливан: ресурсы на поставку оружия Киеву закончатся уже к концу 2023 года

Ресурсы на поставку оружия Украине кончатся у Белого дома к концу 2023 года года без дополнительных ассигнований со стороны Конгресса США. Соответствующее заявление на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал помощник американского президента Джо Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан. Чиновник заметил, что отправленная поддержка ВСУ также позволила укрепить военно-промышленный комплекс страны, привела к запуску и расширению производственных линий в США.
В отсутствие действий со стороны Конгресса у администрации к концу года кончатся ресурсы на приобретение дополнительных оружия и военной техники для Украины, а также на их выделение с американских складов без воздействия на нашу собственную боеготовность.
Джейк Салливан, помощник главы США
Эксперт оценил письмо, которое ранее направила глава Административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг американским законодателям. Она предупредила, что к концу календарного года у властей полностью закончатся ресурсы для оказания помощи Украине в том случае, если законодатели не одобрят запрошенный администрацией Байдена проект финансирования.
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Фото и видео: YouTube / CNBC Television
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