Салливан: отказ ХАМАС освободить заложниц привел к возобновлению боев в Газе

В Белом доме назвали причину возобновления боевых действий на территории палестинского анклава.

Боевики из радикального палестинского движения ХАМАС отказываются освободить находящихся в их руках заложниц из числа гражданских лиц. По версии помощника американского президента Джо Байдена по вопросам национальной безопасности Джейка Салливана, именно этот фактор и привел к возобновлению боев в секторе Газа. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне. Власти США пояснили, что по линии главы государства, государственного секретаря Энтони Блинкена и директора Центрального разведывательного управления Уильяма Бернса будут контактировать с израильскими и египетскими коллегами для решения проблемы.

ХАМАС отказывается освободить женщин из числа гражданского населения, которые должны были стать частью договоренности. Именно этот отказ ХАМАС стал причиной прекращения действия договоренностей о заложниках, а значит, и паузы в боевых действиях. Джейк Салливан, помощник главы США

В Белом доме объяснили, зачем отправили авианосец США в Израиль.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television