Анна Келли уверена, что Стивен Уиткофф не соглашался с предоставлением России территорий без де-юро закрепления границ для Украины.

В вашингтонской администрации опровергли информацию из статьи британской газеты The Times о том, что специальный представитель американского президента-респкбликанца Дональда Трампа Стив Уиткофф поддержал идею управления Россией освобожденными из-под контроля киевского режима территориями.

Это совершенно ложный и небрежный отчет от The Times. Анна Келли, заместитель пресс-секретаря Белого дома

Ранее в публикации иностранного издания со ссылкой на источник, близкий к Совету национальной безопасности Белого дома, сообщалось, что Стив Уиткофф якобы поддержал идею военно-политического контроля Москвы над новыми российскими регионами при неизменных де-юре государственных границах Украины. Авторы публикации уточнили, что данный вопрос поднимался во время недавнего официального рабочего визита представителя США в российскую столицу.

Фото: X (нежелательная организация на территории России) / Anna Kelly