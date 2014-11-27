Белый дом опроверг причастность гражданина Пакистана к покушению на Трампа

Карин Жан-Пьер отреагировала на обвинение в адрес Асифа Мерчанта.

Обвиняемый американским министерством юстиции гражданин Пакистана Асиф Мерчант не причастен к покушению на бывшего президента США Дональда Трампа в городе Батлере штата Пенсильвания. С таким заверением выступила на регулярном брифинге для журналистов в Вашингтоне пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Добавлю, что на основании проводимого Минюстом расследования не было получено никаких доказательств того, что человек, фигурирующий в сегодняшнем обвинительном заключении, имеет какое-либо отношение к покушению на бывшего президента Трампа, которое произошло в Батлере. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

По словам иностранной чиновницы, сейчас США занимаются отслеживаем угроз со стороны Ирана в адрес бывших политиков. Карин Жан-Пьер уточнила, что власти не раз говорили о том, что угрозы проистекают из желания Тегерана отомстить за убийство генерала иранского Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани.

В Белом доме заявили, что Байден проинформирован об обвале мировых бирж.

Фото и видео: YouTube / Defense Now