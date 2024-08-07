В Белом доме заявили, что Байден проинформирован об обвале мировых бирж

Карин Жан-Пьер напомнила о независимости ФРС в проведении денежно-кредитной политики.

Американский президент Джо Байден проинформирован об обвале котировок на мировых фондовых биржах, включая Нью-Йоркскую, его команда в администрации страны по экономическим вопросам будет следить за ситуацией. С таким заверением выступила на регулярном брифинге для журналистов в Вашингтоне пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Могу вам сказать, что он был проинформирован своей командой по экономике. Он и вице-президент в курсе, и они будут постоянно получать обновленную информацию. Могу только добавить, что экономика остается устойчивой. Мы верим, что экономика США остается устойчивой. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Иностранная чиновница добавила, то команда Джо Байдена продолжит "внимательно следить" за сложившейся обстановкой, хотя и не вмешивается в работу Федеральной резервной системы (ФРС), выполняющей в стране функции Центрального банка. В Белом доме указали на то, что администрация не влияет на решения по денежно-кредитной политике, такая политика происходит независимо в ФРС.

Харрис уведомила Байдена о выборе кандидата в вице-президенты до объявления.

Фото и видео: YouTube / Defense Now