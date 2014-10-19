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Харрис уведомила Байдена о выборе кандидата в вице-президенты до объявления

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Карин Жан-Пьер рассказала об общении президента и вице-президента США по теме кандидатуры Тима Уолца.

Американский действующий вице-президент Камала Харрис уведомила главу государства Джо Байдена о выборе напарника на предстоящих президентских выборах, которые состояться в ноябре 2024 года, до официального объявления. С таким заверением выступила на регулярном брифинге для журналистов в Вашингтоне пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. 

Вице-президент позвонила сегодня утром президенту до подтверждения новостей. Он узнал об этом от вице-президента. Она - важнейший партнер президента, она была им на протяжении последних трех с половиной лет, и они регулярно обсуждают вопросы.

Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Таким образом иностранная чиновница оценила выдвижение губернатора от штата Миннесота Тима Уолца кандидатом в вице-президенты США от Демократической партии. Карин Жан-Пьер указала СМИ на то, что Камала Харрис советовалась с Байденом по поводу кандидатуры своего напарника.

Байден намерен до завершения срока закрыть тюрьму Гуантанамо.

Фото и видео: YouTube / Defense Now

Теги: белый дом, демократическая партия, камала харрис, карин жан-пьер, президентские выборы, тим уолц
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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