Байден намерен до завершения срока закрыть тюрьму Гуантанамо

В Белом доме пока не могут назвать сроков по закрытию места заключения на Кубе.

Американский президент Джо Байден до завершения срока своих должностных полномочий, истекающих в январе 2025 года, рассчитывает добиться закрытия тюрьмы, которая расположена на базе Гуантанамо на Кубе. С таким заверением выступила на регулярном брифинге для журналистов в Вашингтоне пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Президент по-прежнему хочет, чтобы это было сделано. Что касается сроков, то мне нечего сказать на этот счет. Но, разумеется, он хотел бы, чтобы это было сделано при его администрации. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Напомним, что местное издание The New York Times сообщило читателям со ссылкой на собственные источники в Пентагоне о том, что предполагаемый основной организатор терактов 11 сентября 2001 года Халид Шейх Мохаммед, а также двое его сообщников согласились признать свою вину в обмен на замену смертной казни пожизненным заключением. В настоящее время все трое мужчин содержатся в Гуантанамо.

Байден привержен работе с РФ над обменом заключенными до истечения полномочий.

Фото и видео: YouTube / Defense Now