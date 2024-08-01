Байден привержен работе с РФ над обменом заключенными до истечения полномочий

Карин Жан-ПЬер напомнила о приоритете работы администрации.

Президент США Джо Байден останется приверженным работе по обмену заключенными с Россией до конца срока пребывания на посту главы государства. С таким заверением выступила на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Таким образом иностранная чиновница прокомментировала соответствующий вопрос от СМИ.

Он продолжит сохранять приверженность этому в следующие несколько месяцев, шесть месяцев. Мы в этом деле осторожны. Мы не ведем переговоры на публике. Мы не можем вести переговоры на публике, поскольку хотим гарантировать, что решим этот вопрос. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Сотрудница администрации США отказалась уточнить, возможен ли между Россией и США такой обмен заключенными, который затронет и третьи страны. В качестве примера пресса приводила Германию. Карин Жан-Пьер уточнила, что не может вдаваться с трибуны в конкретику. Чиновница указала на то, что Джо Байден привержен решению вопроса и делает все возможное для того, чтобы вернуть соотечественников домой, к их близким.

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Фото и видео: YouTube / CNBC Television