Белый дом: Байден не прекратил управлять США после снятия с выборов

Карин Жан-Пьер прокомментировала рабочий график главы США.

Американский президент Джо Байден не собирается отходить от рабочих дел и продолжает в полном объеме исполнять обязанности главы государства до конца своего президентского срока. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Иностранная чиновница ответила на вопрос СМИ о том, почему настолько изменился график политика после его отказа от борьбы за высшим пост в стране. Корреспондент отметил, что активность Джо Байдена после снятия его кандидатуры с выборов серьезно упала. Он добавил, что у общественности создается впечатление о том, что тот просто прекратил управлять администрацией.

Нет, он вовсе не прекратил управлять страной. Я думаю, такое предположение было бы ложным. Оно было бы обманчивым. Он все еще президент, да, мы все еще пытаемся понять, как будут проходить следующие шесть месяцев, но мы сохраняем приверженность нашему делу. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Пресс-секретарь Белого дома признала факт того, что в графике политика действительно произошли изменения после его выхода из президентской гонки, однако в остальном этот момент никак не отразился на обязанностях. Карин Жан-Пьер отметила, что в понедельник глава США находился в городе Остине штата Техас, где чтил память умершей законодательницы, члена Палаты представителей Конгресса США Шейлы Джексон Ли. А во вторник он обсуждал вопрос реформирования Верховного суда страны.

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Фото и видео: YouTube / CNBC Television