Белый дом обсуждает с Конгрессом возможный ответ США на действия МУС

Джейк Салливан оценил попытку арестовать Нетаньяху и Галанта.

Американская администрация при президенте Джо Байдене ведет консультации с Конгрессом США по всем возможным вариантам того, как власти в Вашингтоне отреагирует на действия Международного уголовного суда. С таким утверждением выступил на регулярном брифинге с журналистами помощник главы Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.

Что касается вопроса, связанного с МУС, то мы ведем двухпартийные и двухпалатные консультации с Конгрессом США по всем вариантам того, как реагировать на то, что только что сделал МУС. Мы еще не определились с тем, когда мы это сделаем. Джейк Салливан, сотрудник Белого дома

Напомним, что 20 мая прокурор МУС Карим Хан обратился в палату предварительного производства инстанции с требованием выдать ордер на арест израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, а также министра обороны еврейского государства Йоава Галанта.

Белый дом намерен донести до партнеров нежелание одностороннего признания Палестины.

Фото и видео: YouTube / Yahoo Finance