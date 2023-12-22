Белый дом намерен донести до партнеров нежелание одностороннего признания Палестины

Джейк Салливан раскритиковал позицию некоторых союзников на Ближнем Востоке.

Американская администрация при президенте Джо Байдене донесет до международных партнеров свою позицию относительно того, что двухгосударственное решение проблемы Ближнего Востока, по мнению Вашингтона, должно быть достигнуто путем переговоров между сторонами конфликта, а не за счет одностороннего признания странами Палестины. С таким утверждением выступил на регулярном брифинге с журналистами помощник главы Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан. Таким образом иностранный чиновник ответил на вопрос СМИ о том, боятся ли власти США того, что большое количество союзников официально признают независимость Палестины.

Каждая страна имеет право принимать собственные решения. Байден поддерживает двухгосударственное решение. Он подчеркивал, что это должно быть реализовано путем прямых переговоров между сторонами, а не путем одностороннего признания. Джейк Салливан, сотрудник Белого дома

Джейк Салливан отметил, что в Вашингтоне взаимодействуют с руководством еврейского государства с целью обеспечить поражение радикального движения ХАМАС в регионе, а также добиваются такого будущего для сектора Газа, при котором безопасность территории будут обеспечивать не боевики, а какая-то другая альтернатива.

В США заявили, что не поставят Израилю некоторые виды оружия, если он вторгнется в Рафах.

Фото и видео: YouTube / Yahoo Finance