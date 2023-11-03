Белый дом не видел свидетельств того, что "Хезболлах" готовится к масштабным действиям

Джон Кирби прокомментировал деятельность шиитской ливанской группировки на Ближнем Востоке.

Американская администрация не фиксирует признаков того, что ливанская шиитская организация "Хезболлах" готовится к масштабным действиям в связи с обострением конфликта на Ближнем Востоке между Израилем и Палестиной. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга для журналистов в Вашингтоне сделал местный координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Не думаю, что мы видели какие-либо свидетельства того, что "Хезболлах" готова приступить к полномасштабным действиям. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Напомним, что авторы газеты из Кувейта Al-Jarida рассказали читателям о том, что лидер движения "Хезболлах" шейх Хасан Насрулла предъявил американцам через международных посредников ультиматум, потребовав от властей США остановить израильскую военную операцию в секторе Газа до наступления пятницы, 3 ноября.

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Фото и видео: YouTube / CNBC Television