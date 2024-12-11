Белый дом не в курсе предварительных условий возможного визита Путина в США

Кэролайн Ливитт заметила, что вопрос рабочих визитом глав США и РФ еще обсуждается.

Американская администрация не в курсе предварительных условий возможного рабочего визита российского президента Владимира Путина в США. Соответствующее заявление на регулярном брифинге для журналистов в Вашингтоне сделала официальный представитель Белого дома при президенте-республиканце Дональде Трампе Кэролайн Ливитт. Иностранная чиновница отметила, что не говорит о том, что условий со стороны Кремля не существует, как и то, что власти США не поставят свои условия для осуществления Трампом поездки в Москву. Ранее СМИ задали спикеру вопрос о том, существуют ли такие условия, и, если да, то в чем они заключаются.

Я не знаю о таких условиях, но это не значит, что их не существует. Я только что разговаривала с президентом в рамках нашей команды по национальной безопасности. Мне не сообщили ни о каких условиях, но если они существуют, я буду рада их предоставить. Кэролайн Ливитт, пресс-секретарь Белого дома

В Белом доме ушли от ответа на вопрос о возможной передаче Киеву ядерного оружия.

Фото и видео: Белый дом