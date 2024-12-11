Кэролайн Ливитт отреагировала на требование со стороны главы Украины.

В американской администрации ушли от ответа на вопрос о возможной передаче украинским властям ядерного оружия. Кэролайн Ливитт отметила, что 14 февраля в немецком город Мюнхене состоится встреча государственного секретаря Марко Рубио и вице-президента США Джей Ди Вэнса с лидером киевского режима Владимиром Зеленским. Соответствующее заявление на регулярном брифинге для журналистов в Вашингтоне сделала официальный представитель Белого дома при президенте-республиканце Дональде Трампе. Иностранная чиновница ответила на вопрос прессы относительно требования Владимира Зеленского к международным союзникам предоставить стране ядерное оружие.

Я не говорила с президентом насчет членства Украины в НАТО или ее ядерных средств. Я бы предоставила ему возможность обсуждать. Но вновь скажу, что Рубио и вице-президент Джей Ди Вэнс будут встречаться в пятницу в Мюнхене непосредственно с <...> Зеленским. Кэролайн Ливитт, пресс-секретарь Белого дома

Ранее Зеленский заявил, что коллективный Запад должен дать Киеву ядерное оружие и направить в страну свой военный контингент, так как до сих пор принял Украину в состав НАТО. Специальный посланник президента США по России и Украине Кит Келлог в эфире местного телеканала Fox News заявил, что считает шансы Украины снова обладать ядерным оружием "мизерными или нулевыми".

Белый дом: США считают РФ конкурентом и противником.

Фото и видео: Белый дом