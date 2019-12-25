Белый дом не стал оценивать предложение Польши отправить на Украину миротворцев

Джен Псаки рассказала о том, что ознакомится с инициативой Варшавы более подробно.

Белый дом не стал оценивать предложение Польши отправить на Украину миротворческой миссии НАТО. Такой комментарий журналистам в рамках выступления на регулярном брифинге в Вашингтоне дала официальный представитель американской администрации при президенте Джо Байдене. Джен Псаки уклонилась от анализа инициативы, предложенной Варшавой.

Я бы должна была ознакомиться с этим более детально. Счастлива спросить об этом у нашей команды, отвечающей за вопросы национальной безопасности. Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

Напомним, что глава польского правительства Матеуш Моравецкий несколько дней назад заявил прессе о том, что Украина представляет из себя суверенное государство, поэтому в ситуации национальной угрозы "имеет право пригласить" на свою территорию "кого пожелает".

Псаки не может подтвердить данные о задержании в США беженцев с Украины.

Фото и видео: Белый дом

