Белый дом не считает необходимым увеличение военного присутствия в Польше

Джейк Салливан рассказал о готовности США оказать помощь странам-членам НАТО в случае такой необходимости.

В американской администрации при президенте Джо Байдене не видят необходимости в увеличении военного присутствия на территории Польши. С таким утверждением выступил на регулярном брифинге с журналистами помощник главы Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.Эксперт уточнил, что лидер США не считает необходимым увеличение численности войск США на государственной границе Варшавы в европейском регионе. Относительно формирования в Польше новой атомной энергетической станции с властями ведутся активные переговоры. Чиновники из Вашингтона стремятся расширить и углубить сотрудничество со страной в сфере мирного атома.

Он считает наше присутствие для защиты и сдерживания достаточным как в том, что касается размещения военнослужащих, так и касательно надежности планов защиты Польши в случае необходимости. Джейк Салливан, сотрудник Белого дома

В Белом доме заявили, что Байден не отказывается от критики в адрес Орбана.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television