Белый дом не пояснил, едет ли Байден на встречу по Украине в Швейцарии

Джейк Салливан не смог анонсировать визит главы США в Бюргеншток.

Американская администрация при президенте Джо Байдене пока что не поясняет в публичном пространстве, намерен ли глава государства принять участие в конференции по Украине, запланированной на 15-16 июня в швейцарском городе Бюргенштоке. С таким утверждением выступил на регулярном брифинге с журналистами помощник главы Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.

Скажу, что я лично вовлечен в подготовку к этому саммиту, как и другие в нашем правительстве. И мы были ключевым игроком в оказании содействия в продвижении видения мира, предусматривающего суверенитет и территориальную целостность и уважение принципов Устава ООН. Но я не могу сегодня сделать никаких объявлений. Джейк Салливан, сотрудник Белого дома

Правительство в Вашингтоне и ранее отказывалось пояснить местным журналистам, собирается ли лидер страны участвовать в конференции в Швейцарии. Чиновники предлагают СМИ ожидать дальнейшего развития событий. Напомним, что совещание по мирному урегулированию регионального кризиса на Украине фактически увязано коллективным Западом по времени с датами предстоящего саммита "Большой семерки"(G7), который запланирован на территории Италии в период с 13 по 15 июня.

В Белом доме удивлены объявлением о проведении в Британии досрочных выборов.

Фото и видео: YouTube / Yahoo Finance