В Белом доме удивлены объявлением о проведении в Британии досрочных выборов

Джейк Салливан прокомментировал выступление Риши Сунака.

Американская администрация при президенте Джо Байдене была удивлена объявлением премьер-министра Великобритании Риши Сунака о проведении на территории страны досрочных парламентских выборов. С таким утверждением выступил на регулярном брифинге с журналистами помощник главы Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.

Признаюсь, я был удивлен, когда увидел это, потому что, думаю, это было неожиданное объявление. Но у меня нет каких-либо конкретных комментариев на этот счет. Джейк Салливан, сотрудник Белого дома

Иностранный чиновник заметил, что у Лондона и Вашингтона сложились очень крепкие партнерские и союзнические связи вне зависимости от проводимых в стране выборов или того, кто именно занимает пост премьер-министра. Напомним, что в Соединенном Королевстве досрочные парламентские выборы запланированы на 4 июля. Социологические опросы общественного мнения показывают, что оппозиционная Лейбористская партия подходит к мероприятию в качестве ключевого претендента на победу.

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Фото и видео: YouTube / Yahoo Finance