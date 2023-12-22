В США заявили, что будут жестко реагировать на заявления об их причастности к гибели Раиси

Джейк Салливан прокомментировал позицию Ирана по расследованию трагедии.

Американская администрация при президенте Джо Байдене будет жестко реагировать в случае попыток со стороны властей Тегерана обвинить его в причастности к катастрофе, произошедшей с вертолетом иранского президента Эбрахимом Раиси, находившегося на борту. С таким утверждением выступил на регулярном брифинге с журналистами помощник главы Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.

Все, что я могу сказать, это то, что мы не имеем к этому никакого отношения. Если на том или ином этапе Иран попытается возложить на нас ответственность за какую-либо причастность к этому, мы будем отвергать это крайне жестко, прямо и демонстративно. Джейк Салливан, сотрулник Белого дома

Ранее со ссылкой на собственные источники газета Politico указала читателям на то, вашингтонская администрация опасается, что иранское руководство могут обвинить США или Израиль в причастности к крушению вертолета.

Белый дом обсуждает с Конгрессом возможный ответ США на действия МУС.

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