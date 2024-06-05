Джон Кирби оценил участие США в саммите, организованном в Швейцарии по вопросу украинского кризиса.

Американская администрация при президенте Джо Байдене сотрудничала с лидером киевского режима Владимиром Зеленским на протяжении всей работы над так называемой "формулой мира". Соответствующее заявление на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Иностранный чиновник таким образом прокомментировал СМИ проведение с 15 по 16 июня международной конференции в Швейцарии, организованной на основе "формулы Зеленского".

Ни одна другая страна не пыталась так настойчиво добиться ее практической реализации и продвижения, как США. Мы стояли за ним на каждом шагу в работе над этой формулой мира, стараясь убедиться, что ее хорошо понимают во всем мире и что мы ищем пути ее практической реализации. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

На рабочей встрече Вашингтон будут представлять вице-президент Камала Харрис, а также помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

Кирби заявил, что США не меняли позиции о неприменении своего оружия для ударов по РФ.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State