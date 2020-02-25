В Ульяновской области загорелся двухэтажный жилой дом. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Инцидент произошел вечером 15 июня в поселке имени Ленина. Площадь огня составила 750 квадратных метров. Прибывшие на место пожарные спасли трех человек. В результате пожара погибших и пострадавших нет. В тушении возгорания участвовали 10 специалистов и 4 единицы техники. Спустя время пожар был локализован.
Ранее мы сообщали, что в Хабаровске произошел пожар в кафе.
Видео: МЧС России
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все