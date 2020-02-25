Площадь огня составила 750 квадратных метров.

В Ульяновской области загорелся двухэтажный жилой дом. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел вечером 15 июня в поселке имени Ленина. Площадь огня составила 750 квадратных метров. Прибывшие на место пожарные спасли трех человек. В результате пожара погибших и пострадавших нет. В тушении возгорания участвовали 10 специалистов и 4 единицы техники. Спустя время пожар был локализован.

Ранее мы сообщали, что в Хабаровске произошел пожар в кафе.

Видео: МЧС России