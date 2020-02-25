По словам главы государства, отечественная система здравоохранения с каждым годом активно развивается.

Президент РФ Владимир Путин отметил активное развитие системы здравоохранения. Об этом он заявил в поздравлении медицинским работникам в честь профессионального праздника.

По словам главы государства, отечественная система здравоохранения с каждым годом активно развивается. Он подчеркнул, что в регионах модернизируются и строятся медицинские учреждения, а также внедряются передовые технологии и лечебные практики. Путин добавил, что в сфере развития сферы здравоохранения предстоит решить много задач.

Ранее Путин осудил попытки США сохранить имперский статус.

Видео: kremlin.ru