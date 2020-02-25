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Путин отметил активное развитие системы здравоохранения

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По словам главы государства, отечественная система здравоохранения с каждым годом активно развивается.

Президент РФ Владимир Путин отметил активное развитие системы здравоохранения. Об этом он заявил в поздравлении медицинским работникам в честь профессионального праздника.

По словам главы государства, отечественная система здравоохранения с каждым годом активно развивается. Он подчеркнул, что в регионах модернизируются и строятся медицинские учреждения, а также внедряются передовые технологии и лечебные практики. Путин добавил, что в сфере развития сферы здравоохранения предстоит решить много задач.

Ранее Путин осудил попытки США сохранить имперский статус.

Видео: kremlin.ru

Теги: владимир путин, здравоохранение, медицина, президент россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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