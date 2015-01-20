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Путин осудил попытки США сохранить имперский статус

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Глава РФ оценил внешнюю политику в Вашингтоне.

Попытки американской администрации любыми путями сохранить свой имперский статус лишь ведут страну к деградации. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе выступления в министерстве по иностранным делам. Политик уточнил, что если бы не взятый в Вашингтоне тупиковый путь развития, то международные отношения на геополитической арене уже давно оказались бы стабилизированы.

Непрекращающиеся попытки правящих там  сегодня либерально-глобалистских элит, любыми путями распространить свою идеологию на весь мир, сохранить свой имперский статус, свое доминирование, лишь все больше истощает страну вступает в явное противоречие с подлинными интересами  народа.

Владимир Путин, президент РФ

Путин назвал сообщения о желании России напасть на Европу бредом.

Фото и видео: МИД России

Теги: владимир путин, империя, сша
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости,

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