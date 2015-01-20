Путин назвал сообщения о желании России напасть на Европу бредом

Глава РФ прокомментировал зависимость Европы от США.

Российский президент Владимир Путин назвал сообщения о желании Москвы напасть на Европу бредом. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе выступления в министерстве по иностранным делам. Политик счел назвал домыслами информацию, указав на ее бедовость. В России полагают, что речь идет о попытке Запада обосновать новую гонку вооружений.

Антироссийская пропагандистская кампания, в которой участвуют высокопоставленные европейские деятели, сопровождается домыслами о том, что Россия якобы собирается напасть на Европу. Все мы понимаем, что это абсолютный бред. Владимир Путин, президент РФ

Лидер страны отметил, что опасность для европейского регионе исходит не от России, а идет от Вашингтона. Владимир путин указал иностранным партнерам на критическую, все возрастающую и практически тотальную зависимость от американской администрации в военной, политической, технологической, идеологической и информационной сферах.

Путин заявил о крахе евроатлантической системы безопасности.

Фото и видео: МИД России