Глава РФ напомнил о неэффективном курсе Запада.

Российский президент Владимир Путин заявил о крахе евроатлантической системы безопасности. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе выступления в министерстве по иностранным делам. Политик отметил, что теперь мировому сообществу придется создавать новую систему, сформировать на территории континента контуры по безопасности. Лидер страны отметил, что в Москве неизменно указывали партнерам на ошибочность курса, который взяли в коллективном Западе, а сейчас геополитические игроки являются свидетелями краха.

У мирового сообщества был уникальный шанс построить надежный и справедливый порядок в области безопасности. Для этого требовалось не так уж и много: простая способность слушать мнение всех заинтересованных сторон и взаимная готовность их учитывать... Владимир Путин, президент РФ

Запад считает, что победил в холодной войне, заявил Путин.

Фото и видео: МИД России