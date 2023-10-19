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Путин заявил о крахе евроатлантической системы безопасности

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Глава РФ напомнил о неэффективном курсе Запада.

Российский президент Владимир Путин заявил о крахе евроатлантической системы безопасности. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе выступления в министерстве по иностранным делам. Политик отметил, что теперь мировому сообществу придется создавать новую систему, сформировать на территории континента контуры по безопасности. Лидер страны отметил, что в Москве неизменно указывали партнерам на ошибочность курса, который взяли в коллективном Западе, а сейчас геополитические игроки являются свидетелями краха. 

У мирового сообщества был уникальный шанс построить надежный и справедливый порядок в области безопасности. Для этого требовалось не так уж и много: простая способность слушать мнение всех заинтересованных сторон и взаимная готовность их учитывать... 

Владимир Путин, президент РФ

Запад считает, что победил в холодной войне, заявил Путин.

Фото и видео: МИД России

Теги: владимир путин, грантии безопасности, мид
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России,

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