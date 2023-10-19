Запад считает, что победил в холодной войне, заявил Путин

Коллективный Запад считает, что победил в холодной войне. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе выступления в министерстве по иностранным делам. Политик уверил руководство внешнеполитического ведомства страны, западные державы при лидерстве Вашингтона сочли, что могут самостоятельно определять мировое устройство, а на справедливые вопросы со стороны Москвы они отвечали отговорками.
Практическим выражением такого мировоззрения стал проект неограниченного в пространстве и во времени расширения НАТО... На наши справедливые вопросы отвечали отговорками в том духе, что нападать на Россию, мол, никто не собирается, а расширение НАТО... не направлено против России.
Владимир Путин, президент РФ
Лидер России отметил, что властям быстро стало понятно, что западная схема, провозглашенная единственной правильной для обеспечения безопасности и процветания на планете, в действительности же не работает.
Путин рассказал о роли Игр стран БРИКС.
Фото и видео: МИД России
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