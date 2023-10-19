Запад считает, что победил в холодной войне, заявил Путин

Глава России оценил внешнюю политику НАТО.

Коллективный Запад считает, что победил в холодной войне. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе выступления в министерстве по иностранным делам. Политик уверил руководство внешнеполитического ведомства страны, западные державы при лидерстве Вашингтона сочли, что могут самостоятельно определять мировое устройство, а на справедливые вопросы со стороны Москвы они отвечали отговорками.

Практическим выражением такого мировоззрения стал проект неограниченного в пространстве и во времени расширения НАТО... На наши справедливые вопросы отвечали отговорками в том духе, что нападать на Россию, мол, никто не собирается, а расширение НАТО... не направлено против России. Владимир Путин, президент РФ

Лидер России отметил, что властям быстро стало понятно, что западная схема, провозглашенная единственной правильной для обеспечения безопасности и процветания на планете, в действительности же не работает.

Путин рассказал о роли Игр стран БРИКС.

Фото и видео: МИД России