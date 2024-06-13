По словам президента, благодаря своему открытому формату соревнования станут "еще одним символом расширяющегося межкультурного диалога".

Президент РФ Владимир Путин рассказал о роли Игр стран БРИКС, которые пройдут в Казани. Об этом он заявил в видеообращении к участникам церемонии открытия соревнований.

По словам главы государства, популярность и привлекательность Игр стран БРИКС будет расти. Он подчеркнул, что это будет происходить на фоне усиления роли БРИКС в мировых делах. Путин отметил, что благодаря своему открытому формату соревнования станут "еще одним символом расширяющегося межкультурного диалога".

Ранее Путин призвал не допустить нехватки объектов электроэнергетики в Москве.

Видео: kremlin.ru