По словам главы государства, ни в коем случае нельзя допустить ситуации, которая уже была.

Президент РФ Владимир Путин призвал не допустить нехватки объектов электроэнергетики в Москве. Об этом он заявил на встрече с главой "Россетей" Андреем Рюминым.

По словам главы государства, ни в коем случае нельзя допустить ситуации, которая уже была. Путин напомнил, что несколько лет назад приходилось предпринимать экстренные мероприятия, когда не хватало соответствующих объектов электроэнергетики.

Не хотелось бы никаких экстренных мероприятий, все должно быть в плановом порядке. Владимир Путин, президент РФ

Ранее Путин объявил об индексации пенсий работающим пенсионерам с 2025 года.

Видео: kremlin.ru