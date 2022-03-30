Путин объявил об индексации пенсий работающим пенсионерам с 2025 года

Глава России напомнил о социальных обязательствах государства.

Российские власти проиндексируют пенсии работающим пенсионерам. Соответствующее заявление сделал президент страны Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в 2024 году. Политик напомнил, что в прошлые годы индексация пенсий для работающих пенсионеров не проводилась.

Вопрос, который касается миллионов наших граждан, что называется, назрел. Сегодня у нас есть ресурсы, чтобы начать его решение в интересах людей. Предлагаю со следующего года возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам. Владимир Путин, президент РФ

Глава государства поручил правительству рассмотреть указанный законопроект в весеннюю сессию работы Государственной Думы текущего года. Ожидается, что индексация пенсий работающих пожилых людей в стране произойдет с 1 февраля 2025-го и далее — ежегодно.

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Фото и видео: ПМЭФ