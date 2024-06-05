Джейк Салливан оценил готовность Белого дома помогать Украине.

Американская администрация при президенте Джо Байдене ожидает в предстоящие недели объявлений о поставках армии киевского режима новых крупных партий вооружений. С таким утверждением выступил на регулярном брифинге с журналистами помощник главы Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан. Иностранный чиновник ответил на вопросы СМИ, находясь на борту самолеты главы государства, который вылетел из Вашингтона в Париж.

Я думаю, что свободный мир, страны, которые объединились для поддержки Украины, должны не просто подтвердить, а увеличить эту поддержку в два раза. И часть этой поддержки заключается в том, что мы должны убедиться, что поставляем необходимые Украине материальные средства. Джейк Салливан, помощник главы США

По данным Пентагона, объем направленной Вооруженным силам Украины вашингтонской администрацией военной помощи превысил 51 миллиард долларов.

Белый дом заявил о готовности США участвовать в реконструкции Газы.

Фото и видео: YouTube / Forbes Breaking News