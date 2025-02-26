Белый дом не ответил, попытается ли Трамп добиться от РФ уступок по Украине

Кэролайн Ливитт заметила, что обсуждения все еще ведутся в Вашингтоне.

В американской администрации при президенте-республиканце Дональде Трампе не ответили однозначно на вопрос о том, попытается ли глава государства добиться каких-либо уступок от России, касающихся мирного урегулирования регионального конфликта на Украине. Соответствующее заявление на регулярном брифинге для журналистов в Вашингтоне сделала официальный представитель Белого дома Кэролайн Ливитт. Иностранная чиновница отметила, что не может говорить по теме, которая все еще обсуждается главой США и его помощниками. Она добавила, что переговоры ведутся.

Для заключения сделки нужно усадить обе стороны за стол. И обычно, если заключена хорошая сделка, обе стороны уходят <...> немного недовольными. Кэролайн Ливитт, пресс-секретарь Белого дома

Кэролайн Ливитт заметила, что было бы неразумно с ее стороны создавать помехи для политического процесса с этой трибуны. Чиновница заметила, что президент США добился очень важных успехов в том, что касается прекращения кризисной ситуации между Киевом и Москвой.

Белый дом: Трамп 24 февраля встретился с Макроном.

Фото и видео: YouTube / Defense Now