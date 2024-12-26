Кэролайн Ливитт рассказала о готовящихся визитах французского президента и премьера Британии в Вашингтон.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп 24 февраля, в понедельник, примет на территории вашингтонской администрации в гостях французского президента Эмманюэля Макрона. Соответствующее заявление на регулярном брифинге для журналистов в Вашингтоне сделала официальный представитель Белого дома Кэролайн Ливитт. Иностранная чиновница отметила, что на следующей неделе в столицу США также запланирован рабочий визит британского премьер-министра. На данный момент известно, что председатель правительства Соединенного королевства Кир Стармер переговорит на личной встрече с Трампом 27 февраля, в четверг.

В следующий понедельник президент примет <...> Макрона, а в четверг Белый дом также посетит <...> Стармер. Кэролайн Ливитт, пресс-секретарь Белого дома

Напомним, что 19 февраля помощник Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц в интервью телеканалу Fox News сообщил зрителям о том, что власти США ожидают визитов Макрона и Стармера в Вашингтон для обсуждения вопросов, касающихся мирного урегулирования конфликта на Украине.

Белый дом не в курсе предварительных условий возможного визита Путина в США.

Фото и видео: YouTube /Defense Now