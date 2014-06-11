Карин Жан-Пьер указал на то, что глава страны не уйдет из Белого дома раньше срока.

Американская администрация при президенте Джо Байдене считает смехотворными утверждения о том, что действующий президент США может сложить с себя должностные полномочия до завершения срока работы в Вашингтоне. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами сделала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

Ответ на утверждения о том, что он может уйти в отставку, сводится к тому, что мы считаем любые предположения такого рода смехотворными. Поэтому он хочет завершить начатую работу. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Иностранная чиновница уверена в том, что Джо Байдену за время его президентского срока удалось сделать больше, чем некоторым другим американским политическим лидерам за два должностных срока. По утверждению от Карин Жан-Пьер, глава США отказался от планов по переизбранию на высший государственный пост не в связи с тем фактом, что не сможет отработать второй срок.

В Белом доме заявили, что Байден не обращался к неврологам.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television