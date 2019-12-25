Документ может быть представлен публике уже в пятницу.

Белый дом готовит указ о переносе производства лекарств в США. Об этом сообщили американские журналисты на телеканале CNBC. Они ссылаются на собственные источники. По данным экспертов, Вашингтон готовит документ, который заставит компании перенести производство медицинских препаратов первой необходимости на территорию Америки. Этот приказ может быть опубликован уже 15 мая.

Напомним, что ранее торговый советник Белого дома в области фармацевтики Питер Наварро рассказал, что правительство США готовит план регулирования лекарственных препаратов. Он предусматривает модернизацию процедуры одобрения американских лекарств, а также поощрение государственных структур к закупкам местной продукции.

На CNBC рассказали, что перенос фармацевтического производства в США связан с выступлением в конгрессе Джанет Вудкок. Ранее глава одного из отделений Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов заявила, что около 72 процентов производств данной продукции расположены за пределами страны. Почти 13 процентов заводов, поставляющих лекарственные ингредиенты в США находятся в Китае.

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