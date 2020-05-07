В США на пособие по безработице подали более трех миллионов заявок. Об этом сообщает CNBC.
На прошлой неделе за финансовой помощью обратились еще 3,2 миллионов американских граждан.
На данный момент в стране за ним обратилось уже более 33 миллионов человек.
Министерство труда США сообщает, что в некоторых штатах уровень безработицы достигает 25% среди трудоспособного населения. Отмечается, что это самый низкий показатель за те семь недель, которые действуют ограничительные меры.
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Фото: Global Look Press
Видео: White House
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