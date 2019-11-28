"Симпсоны" снова предсказали будущее: пандемия и шершни-убийцы уже не вымысел

Пользователи заинтересовались серией 1993 года.

В начале этого года фанаты мультсериала "Симпсоны" обратили внимание на одну из серий, которая вышла ещё 6 мая 1993 года. Своими мыслями пользователи поделились в Twitter.

Все дело в том, что в той серии жители города Спрингфилд заражаются гриппом, который прибыл в посылке из Китая. Когда болезнь начала бушевать во всем городе, местные жители пошли к дому доктора Хибберта и стали требовать у него лекарства. Врач заверил всех, что единственный способ справиться с данной ситуацией – оставаться дома в постели, все остальные лекарства – плацебо (вещество без явных лечебных свойств – прим.ред.). Но горожане подумали, что плацебо – это название лекарства. После этого они начали искать медикаменты и перевернулись грузовик с ящиком, где находились шершни-убийцы.

При этом с недавнего времени в СМИ начали появляться сообщения о начале активности "шершней-убийц" в США. Гигантский шершень представляет опасность не только для человека, но и для обычных пчел. Один шершень может убить сразу весь пчелиный улей.

Пользователи сети посчитали, что появление пчел-убийц в разгар эпидемии гриппа в серии очень сильно похоже на ситуацию с пандемией коронавируса и "шершнями-убийцами" в США.

В прошлом году "Симпсонов" назвали лучшим мультсериалом на Creative Arts Emmy Awards.

Видео: Twitter/ Eddie D"ohgrou