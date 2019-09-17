"Симпсоны" названы лучшим мультсериалом на Creative Arts Emmy Awards

По сути это церемония является репетицией перед основной премией "Эмми".

Во вторник, 17 сентября, стали известны победители Creative Arts Emmy Awards за творческие достижения в области телевидения. Список номинантов опубликован на официальной станице программы. По сути это репетиция перед основной премией "Эмми", которая пройдет 22 сентября, но номинаций технические.

Так, "Симпсоны" названы лучшим мультсериалом. В номинации лучший короткометражный мультсериал поделил проект "Любовь, Смерть и Роботы". В разделе лучшая музыкальная тема в заставке победил сериал "Наследники". Излюбленный аудиторией проект "Игра престолов" завоевал награду в номинации "лучшие каскадеры".

"Симпсоны" — это американский мультипликационный сериал в жанре ситуационной комедии. На экраны сериал выходит с 17 декабря 1989 года. В 2007 году телеканал выпустил полнометражный фильм, который собрал в прокате больше 500 млн долларов. Студия также планирует выпустить еще одну ленту на большие экраны.

Ранее мы сообщали о том, что нового "Бэтмена" с Паттисоном снимут на месте создания "Гарри Поттера".

Видео: заставка из сериала "симпсоны"