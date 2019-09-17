Нового "Бэтмена" с Паттисоном снимут на месте создания "Гарри Поттера"

Премьера фильма запланирована на 25 июня 2021 года.

Фильм Мэтта Ривза о Бэтмене кинокомпания Warner Bros. будет снимать на киностудии Leavesden в Великобритании. Об этом сообщил HN Entertainment.

На этой же киностудии ранее снимались картины про Гарри Поттера, приквелы поттерианы "Фантастические твари и где они обитают" и "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда". Также на киностудии Leavesden снимали "Чудо-женщину" и "Лигу справедливости".

Мэтт Ривз в этом раз выступит не только режиссером перезапуска ленты, но и его сценаристом. Главную роль исполнит звезда "Сумерек" Роберт Паттинсон. Премьера фильма запланирована на 25 июня 2021 года.

Ранее с тал известен лучший исполнитель роли Бэтмена.

Видео: YouTube/ Smasher