Белый дом: денег на поддержку Украины осталось на два месяца

Джон Кирби рассказал о помощи для ВСУ от США.

Американская администрация при президенте Джо Байдене располагает денежными средствами на продолжение поддержки Украины в течение двух месяцев. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга для журналистов в Вашингтоне сделал местный координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности в Белом доме Джон Кирби. Чиновник ответил на вопрос СМИ о том, как долго в сложившейся ситуации власти США могут продолжать оказывать киевскому режиму финансирование.

Учитывая темпы, с которыми мы предоставляем помощь, речь может идти, вероятно, о паре месяцев или около того.... сроки зависят от ситуации на поле боя, объема пакетов предоставляемой помощи и того, что необходимо Украине Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Напомним, что в прошлые выходные Конгресс США принял временный бюджет, обеспечивший финансирование правительства на предстоящие полтора месяца. В качестве одного из условий для его принятия из проекта были исключены ассигнования, предназначенные на поддержку украинским властям.

Белый дом не уточнил, есть ли резервный вариант на отказ Конгресса выделять помощь Украине.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television