Белый дом дал неясный прогноз по влиянию возможного шатдауна на передачу власти

Американская администрация при президенте Джо Байдене дала противоречивый прогноз насчет последствий возможной приостановка работы федерального правительства ввиду отсутствия утвержденного законодателями государственного бюджета для передачи в следующем месяце должностных полномочий новому, избранному главе государства Дональду Трампу. Соответствующее заявление на регулярном брифинге для журналистов в Вашингтоне сделала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Иностранная чиновница путано ответила на вопрос СМИ о том, может ли общественность внутри США быть уверенной в том, что в случае шатдауна все равно произойдет гладкий процесс передачи власти и инаугурации преемников в Белом доме.
В этом заключается обязательство президента. Он и его команда, разумеется, работают над этим.
Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома
Карин Жан-Пьер добавила, что в случае перебоя в работе различных профильных министерств и ведомств правительства США "деятельность по приему-передаче дел окажется ограниченной".
Госслужащих США уведомили о возможном шатдауне из-за прекращения финансирования.
Фото и видео: YouTube / Defense Now
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