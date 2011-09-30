Карин Жан-Пьер указала на вероятные проблемы в Вашингтоне.

Американская администрация при президенте Джо Байдене дала противоречивый прогноз насчет последствий возможной приостановка работы федерального правительства ввиду отсутствия утвержденного законодателями государственного бюджета для передачи в следующем месяце должностных полномочий новому, избранному главе государства Дональду Трампу. Соответствующее заявление на регулярном брифинге для журналистов в Вашингтоне сделала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Иностранная чиновница путано ответила на вопрос СМИ о том, может ли общественность внутри США быть уверенной в том, что в случае шатдауна все равно произойдет гладкий процесс передачи власти и инаугурации преемников в Белом доме.

В этом заключается обязательство президента. Он и его команда, разумеется, работают над этим. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Карин Жан-Пьер добавила, что в случае перебоя в работе различных профильных министерств и ведомств правительства США "деятельность по приему-передаче дел окажется ограниченной".

Госслужащих США уведомили о возможном шатдауне из-за прекращения финансирования.

Фото и видео: YouTube / Defense Now