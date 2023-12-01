Белый дом: США продолжат военную поддержку Израиля после гуманитарных пауз в Газе

Джон Кирби оценил теракт в Иерусалиме и гуманитарные паузы.

Американские власти продолжат оказывать Израилю военную помощь после завершения гуманитарных пауз в секторе Газа. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга для журналистов в Вашингтоне сделал местный координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Чиновник добавил, что еврейское государство имеет право и обязано действовать для противодействия радикального движения ХАМАС в регионе.

Они говорили о своей военной кампании и очень четко заявили, что после истечения этих пауз намерены вновь действовать против ХАМАС. Когда они примут это решение, они по-прежнему будут получать поддержку со стороны США в том, что касается средств и систем вооружений. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Чиновник заметил, что лидер Белого дома Джо Байден находится в контакте с должностными лицами Израиля. Политик подчеркивал международным партнерам, что те будут получать поддержку от администрации США в борьбе с терроризмом. При этом в США не видят необходимости поддерживать постоянное прекращение огня на Ближнем Востоке, считая необходимыми только гуманитарные паузы. Дополнительно Джон Кирби прокомментировал вчерашний теракт в Израиле. Он счел, что эта трагедия в Иерусалиме технически не нарушила режим прекращения огня.

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Фото и видео: YouTube / CNBC Television